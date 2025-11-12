Два контракта на рождественские ярмарки заключили за 116 млн рублей

В Санкт-Петербурге определены победители конкурсов на организацию рождественских ярмарок в центре города.

Два контракта общей стоимостью свыше 116,4 млн рублей заключены с компанией «ИнженерСПб».

Первый договор на 50,9 млн рублей предусматривает проведение праздничных мероприятий на Дворцовой и Манежной площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. Второй контракт на 65,6 млн рублей включает организацию ярмарки исключительно на Московской площади.

Еще один крупный конкурс на декоративно-художественное оформление и техническое оснащение праздников пока не завершен. Его общая стоимость составляет 96,4 млн рублей.

В традиционных городских пространствах будут установлены каток и паровозик на колесах, а на содержание двухэтажной паровой карусели планируется потратить 9,7 млн рублей.