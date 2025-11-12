В Петербурге прокуратура потребовала убрать свалку в гаражном кооперативе

В Красносельском районе Санкт-Петербурга прокуратура потребовала очистить территорию гаражного кооператива от скопившихся отходов.
По данным пресс-службы Прокуратуры Санкт-Петербурга, в ходе проверки в Станционном поселке установлено нарушение природоохранного законодательства.
На земле гаражного кооператива «Дружба» выявлены большие скопления твердых коммунальных и бытовых отходов. Особую проблему представляет существенное количество отработанных автомобильных покрышек.
Прокуратура района внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководства кооператива. В настоящее время документ находится на стадии рассмотрения ответственными лицами.
Надзорный орган осуществляет контроль за исполнением требований прокуратуры и соблюдением сроков ликвидации несанкционированной свалки.