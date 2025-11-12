Росздравнадзор проверяет информацию о нехватке систем мониторинга глюкозы

Росздравнадзор проводит проверку информации о возможном дефиците систем непрерывного мониторинга глюкозы в российских регионах.

В пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения заявили, что государство своевременно выделяет необходимые средства для закупки медицинских изделий. Производство систем мониторинга увеличивается, а их качество и доступность находятся под строгим контролем.

Проверка была инициирована после публикации в СМИ о проблемах с получением датчиков пациентами с диабетом в восьми регионах страны. На территории России зарегистрировано 11 систем непрерывного мониторинга глюкозы.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» дети с сахарным диабетом первого типа и беременные женщины обеспечиваются СНМГ бесплатно. В 2025 году свыше 61 тысячи детей и 53 тысячи беременных женщин получили необходимые медицинские изделия.