Певец Альберт Асадуллин рассказал о своей любви к Петербургу

Заслуженный артист РСФСР Альберт Асадуллин признался в любви к Санкт-Петербургу, где состоялось его творческое становление.

Как сообщает «Петербургский дневник», певец рассказал о своем первом визите в город во время зимних каникул в студенческие годы. Несмотря на холодную погоду и пронизывающий ветер, он мгновенно влюбился в атмосферу Северной столицы.

Асадуллин отметил особую духовную и культурную среду, которая оказала решающее влияние на его профессиональное развитие. Артист поделился воспоминаниями о поступлении в Академию художеств, когда он впервые увидел Неву и сфинксов на Университетской набережной.

По его словам, именно в Петербурге произошло его рождение как художника и вокалиста. Асадуллин также рассказал о начале музыкальной карьеры в группах «Призраки» и «Невская волна», где он исполнял композиции The Beatles и других зарубежных коллективов.