Продукты из Петербурга представили на выставке в Шанхае

Производители продуктов питания из Санкт-Петербурга принимают участие в международной выставке Food & Hospitality China в Шанхае.
Как сообщает вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, город на Неве представляют десять ведущих компаний агропромышленного комплекса.
Петербургская продукция, включая мороженое, квас, сидр и медовые напитки, уже вызвала интерес у посетителей выставки.
По словам чиновника, Китай является ключевым торговым партнером Северной столицы, обеспечивая около 40% товарооборота.
Участие местных компаний в международных выставках способствует укреплению экономических связей и расширению присутствия петербургских брендов на рынках Восточной Азии. Это важный шаг в развитии экспортного потенциала региона, заключил вице-губернатор Кирилл Поляков.