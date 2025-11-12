В Кингисеппском районе возбуждено дело после гибели сварщика на стройке

В Кингисеппском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, инцидент произошел 11 ноября в поселке Усть-Луга.

Сварщик, выполнявший работы на высоте под эстакадой, оказался зажатым между корпусом люльки подъемника и бетонной балкой. Полученные травмы привели к летальному исходу в тот же день.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие определит круг должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности производственного процесса.