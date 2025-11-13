Колесов сообщил о начале периода предзимья в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начинается период устойчивого похолодания с переходом температур через нулевую отметку.

Как сообщает начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, холодный атмосферный фронт пройдет через регион в ночные часы. Уже с утра осадки могут выпадать в виде мокрого снега, а с субботы ожидается снег.

Этот продолжительный период будет характеризоваться как классическое предзимье с отрицательными температурами и снежными осадками. В ближайшие дни в Санкт-Петербурге возможен снег, который будет оставаться на поверхности земли.

По его словам, температура воздуха перейдет через 0 градусов во второй половине ночи 14 ноября на Карельском перешейке. На дорогах местами может образоваться гололедица, требующая особой осторожности от водителей.

В последующие дни похолодание усилится с ночными температурами до -2…-7 градусов. На востоке области отрицательные значения могут сохраняться даже в дневное время.

Приятным событием станет появление солнца в середине дня после девятидневного отсутствия. Несмотря на низкое положение над горизонтом, солнечная погода порадует жителей города, заключил Колесов.