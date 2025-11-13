В Петербургский суд направлено дело о невыплате 10 млн рублей зарплат

Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом Санкт-Петербурга за невыплату заработной платы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следственный отдел по Василеостровскому району завершил расследование уголовного дела. Руководитель обвиняется в невыплате зарплаты 15 работникам в течение свыше трех месяцев.

Общая сумма задолженности составила более чем 10 миллионов рублей. Период невыплат продолжался с января 2023 года по сентябрь 2024 года и охватывал различные виды установленных законом выплат.

В ходе следствия часть задолженности была погашена. На имущество организации наложен арест по ходатайству следователей для обеспечения возможного возмещения ущерба.

Собран достаточный объем доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу и назначения наказания.