Кот застрял в дренажной трубе на набережной канала Грибоедова

На набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге уже несколько дней находится кот, застрявший в дренажной трубе.

Как сообщает 360.ru, четвероногий периодически подает голос, но не может самостоятельно выбраться из узкого пространства. Защитники животных обратили внимание на проблему и организовали спасательную операцию.

Заместитель руководителя службы спасения животных «Кошкиспас» Леонид Лунев пояснил, что кот постоянно появляется в отверстии около трубы. При попытках спасателей помочь животное уходит глубоко внутрь набережной, где находится множество полостей.

Волонтеры отмечают, что кот реагирует на еду и зов людей, но не решается выйти. В течение нескольких дней животное то появлялось, то снова исчезало в дренажной системе. Для спасения кота даже был направлен катер от Петропавловской крепости.

На данный момент местоположение животного остается неизвестным. Спасатели продолжают наблюдение за набережной и готовы оказать помощь коту при первой же возможности.