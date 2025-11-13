Троих подозреваемых в разбое и похищении человека задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны трое граждан ближнего зарубежья, подозреваемые в разбое и похищении человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержание произвели сотрудники уголовного розыска совместно с УФСБ. Возраст подозреваемых составляет от 27 до 45 лет.

По предварительной информации, пятого января текущего года фигуранты проникли в квартиру своего 32-летнего соотечественника. Они избили мужчину и похитили у него 20 тысяч рублей.

Затем злоумышленники силой затолкали пострадавшего в автомобиль и отвезли в кафе. Там они угрожали ему расправой, требуя перевести еще 50 тысяч рублей.

Испугавшись за свою жизнь, мужчина перевел преступникам все свои сбережения — еще 20 тысяч рублей. После этого его отпустили для сбора оставшейся суммы.

Позже пострадавший обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и разбое.