В центре Петербурга появятся 1154 новых парковочных места

В центральных районах Санкт-Петербурга с декабря появится свыше тысячи новых парковочных мест.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в Едином городском парковочном пространстве будет организовано 1154 места для стоянки автомобилей. Из них 141 место предназначен для бесплатной парковки машин, управляемых инвалидами.

Новые места разместят на 29 участках улиц в Адмиралтейском и Центральном районах города. Это позволит улучшить парковочную ситуацию в историческом центре Северной столицы.

С первого декабря 2025 года по первое марта 2026 года новые парковочные места будут относиться к категории загруженности КЗ 1. В течение трех месяцев будет проводиться мониторинг востребованности новых мест.

После анализа загруженности и в случае большого спроса возможна корректировка коэффициента. Это стандартная практика для вновь создаваемых парковочных зон в городе.

Общее количество парковочных мест в центральных районах достигнет 48889. Для людей с ограниченными возможностями здоровья будет доступно 5186 специальных мест.