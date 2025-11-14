Пьяный мужчина попал под колеса электропоезда

Электропоезд сбил пьяного мужчину на железнодорожной станции «Кирпичный завод» в Ленинградской области. Пострадавший госпитализирован с полученными травмами.

На железнодорожной станции «Кирпичный завод» в Ленобласти зафиксирован наезд электропоезда на человека. Инцидент произошел 13 ноября около 15:00 во время движения состава сообщением «Санкт-Петербург-Невская Дубровка».

По информации пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, пострадавшим оказался 52-летний житель Ленинградской области.

Сотрудники ведомства установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и распивал спиртные напитки непосредственно на железнодорожных путях. При приближении электропоезда машинист применял звуковые сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.