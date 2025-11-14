Разумишкин провел семинар по борьбе с незаконными перепланировками

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин провел выездной семинар, посвященный судебной практике в сфере незаконных перепланировок. Мероприятие затронуло вопросы безопасности жильцов и сохранности жилого фонда города.

На мероприятии стороны обсудили проблемы незаконных переустройств в многоквартирных домах. В ходе мероприятия были рассмотрены реальные случаи из судебной практики, включая инцидент с обрушением перекрытий на Невском проспекте из-за самовольных работ.

Статистика показала, что районные администрации Петербурга с января по октябрь провели свыше двух тысяч осмотров помещений. Было подано 281 исковое заявление о восстановлении исходного состояния помещений и 254 иска об обеспечении доступа для устранения нарушений.

Разумишкин подчеркнул необходимость скоординированной работы органов власти, судов и профильных специалистов для эффективного противодействия незаконным перепланировкам.