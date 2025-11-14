Судебные приставы помогли задержать подозреваемого в серии краж

Судебные приставы Санкт-Петербурга оказали содействие сотрудникам Росгвардии в задержании подозреваемого в совершении серии краж.

Инцидент произошел 11 ноября на Итальянской улице в Центральном районе Северной столицы. Группа приставов проводила арест автомобилей должников. Во время операции один из сотрудников ведомства заметил бегущего в его сторону мужчину.

Преследуемый мужчина игнорировал требования остановиться от бежавшего за ним сотрудника Росгвардии. Судебный пристав применил физическую силу и задержал бегущего, уложив его на землю. Во время задержания из рук подозреваемого выпал предмет, похожий на короткоствольное огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Прибывший правоохранитель зафиксировал задержанного наручниками и поместил его в служебный автомобиль судебных приставов до прибытия подкрепления.

Позже оказалось, что задержанный подозревался в 20 эпизодах краж. В момент задержания он пытался скрыться после очередной кражи в магазине.