Сергей Соседов оценил возможные сложности переезда Пугачевой в Швейцарию

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал мнение о потенциальных сложностях, с которыми может столкнуться Алла Пугачева при возможном переезде в Швейцарию.

Соседов проанализировал возможные сложности, с которыми может столкнуться Алла Пугачева при рассмотрении варианта с переездом в Швейцарию. По информации критика, артистка изучает возможность приобретения недвижимости в этой стране, отложив первоначальные планы по переезду в Болгарию.

В разговоре с 7Дней.ру эксперт обратил внимание на значительную разницу в стоимости жизни между нынешним местом проживания певицы на Кипре и ценами в Швейцарии.

Бытовая инфраструктура также может создать определенные трудности. Как отметил Соседов, ограниченный ассортимент в местных магазинах вынуждает жителей приграничных районов совершать покупки в соседних странах. Для человека пожилого возраста регулярные трансграничные поездки могут стать серьезной проблемой.

Социальный аспект включает возможное ощущение изоляции из-за немногочисленности русскоязычной диаспоры. Артистка может столкнуться с отсутствием привычного общественного внимания и ограниченными возможностями для общения.

По оценке эксперта, сочетание высоких финансовых затрат, бытовых неудобств и изменений в социальной среде способно привести к разочарованию при смене страны постоянного проживания.