В субботу ученые зафиксировали вспышку на Солнце предпоследнего класса мощности

Ночью 15 ноября на Солнце произошла вспышка класса M1.3. Данное явление может спровоцировать магнитные возмущения на Земле в ближайшие дни.

Специалисты Института прикладной геофизики сообщили о регистрации солнечной вспышки класса М в ночь на 15 ноября. Явление было зафиксировано в 01:31 по московскому времени в группе солнечных пятен под номером 4274.

Событие продолжительностью 12 минут отнесено к категории M1.3 согласно классификации солнечных вспышек. Специалисты отмечают, что вспышки такой мощности могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы в космическое пространство.

Отметим, что корональные выбросы массы при достижении окрестностей Земли способны вызывать геомагнитные возмущения. Классификация солнечных вспышек включает пять категорий — А, В, С, М и Х, где класс М является предпоследним по мощности. Каждый последующий класс превосходит предыдущий в десять раз по интенсивности рентгеновского излучения.