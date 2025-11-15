Международный фонд поддержки культуры «Мастер класс» из Санкт-Петербурга передал в дар Мариуполю икону Божией Матери «Августовская Победа». Образ предназначен для восстанавливаемого Покровского собора.

Мариуполь получил в дар икону Божией Матери «Августовская Победа» от Международного фонда поддержки культуры «Мастер класс» из Санкт-Петербурга. Как сообщил мэр города Антон Кольцов в своем Telegram-канале, образ будет передан восстанавливаемому собору в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В настоящее время икона временно размещена в храме Святого благоверного князя Александра Невского. Художественное произведение создано петербургским мастером Ростиславом Гирвелем в византийском стиле. По оценке градоначальника, образ представляет собой яркое явление в современной русской культуре и символизирует небесное заступничество.

Кольцов добавил, что восстановление культового учреждения осуществляют специалисты города-побратима.