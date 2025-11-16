Полиция задержала мужчину с игрушечными пистолетами в Старой Деревне

В Всеволожском районе Ленинградской области задержан мужчина, угрожавший прохожим игрушечным оружием.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 15 ноября около половины девятого вечера. На детской площадке в Старой Деревне двое мужчин приставали к прохожим и демонстрировали оружие.

Полицейские прибыли по указанному адресу и задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина находился в магазине, где продолжал агрессивно вести себя и угрожать покупателям.

У задержанного были изъяты два пластиковых пистолета, которые он использовал для запугивания людей. Конфликтная ситуация создала реальную угрозу общественной безопасности и спокойствию граждан.

Нарушитель доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.