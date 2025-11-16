В Петербурге арестован подозреваемый в мошенничестве с 5,3 млн рублей

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сумма ущерба по делу превышает 5,3 млн рублей. Преступление было совершено в начале ноября текущего года в отношении пожилого гражданина.

Подозреваемый обманным путем убедил пенсионера передать ему денежные средства. Мошенник действовал под предлогом декларирования денежных средств, воспользовавшись доверием потерпевшего.

После получения денег мужчина скрылся с места преступления. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Отметим, что 14 ноября подозреваемый был задержан правоохранительными органами. В тот же день ему предъявили официальное обвинение по статье о мошенничестве.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте после рассмотрения всех материалов дела. Мера пресечения будет действовать до 12 января 2026 года, что позволит завершить расследование.