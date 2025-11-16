Российский актер дубляжа Петр Вечерков скончался в 27 лет

Российский актер дубляжа Петр Вечерков скончался в возрасте 27 лет после тяжелой болезни.

Как сообщает профессиональное сообщество «Русский дубляж» в социальной сети «ВКонтакте», смерть наступила в Санкт-Петербурге. Подробности обстоятельств данного события пока не раскрываются.

Известно, что последние месяцы жизни актер тяжело болел. Вечерков начал свою карьеру в дубляже с восьми лет и успел озвучить десятки персонажей.

Среди наиболее известных работ — роль Галли в фильме «Бегущий в лабиринте». Также актер озвучивал персонажей в картинах «Наследники», «Держись, Чарли» и «Живая сталь».

Профессиональное сообщество выражает соболезнования родным и близким актера. Информация о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Творческое наследие Петра Вечеркова включает работы в более чем 50 проектах. Его голос знаком миллионам зрителей по всему миру.