На Васильевском острове восстановили теплоснабжение после аварии

В Санкт-Петербурге восстановлено теплоснабжение жилых домов на Васильевском острове после аварии на теплотрассе.

Как сообщает Мойка78, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы с опережением графика на девять часов. Заменен участок теплопровода диаметром 700 миллиметров на улице Кораблестроителей.

Работы были завершены в 1:50 ночи вместо запланированных 11:00 утра. В ходе аварийных мероприятий заменено четыре метра трубопровода, что позволило восстановить подачу тепла и горячей воды.

Жители жилых комплексов «Я Романтик», «Тихая Гавань» и Golden City сообщали о проблемах с отоплением и горячей водой. В социальных сетях и мессенджерах они активно обсуждали процесс восстановления коммунальных услуг.

По словам представителей теплоснабжающей организации, если в отдельных домах до сих пор не восстановлено теплоснабжение, следует обращаться в ресурсоснабжающую организацию. Именно на ее балансе находится энергоисточник, осуществляющий подачу услуг.