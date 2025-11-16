В Ленобласти за сутки произошло десять пожаров и три ДТП

За прошедшие сутки в Ленинградской области было зафиксировано десять пожаров, которые успешно ликвидировали спасатели.

Как сообщает «Невский проспект», пожарно-спасательные подразделения отреагировали на 13 происшествий. Для тушения возгораний привлекались 76 человек личного состава и 20 единиц специальной техники.

Также за указанный период были ликвидированы последствия трех дорожно-транспортных происшествий. В этих работах участвовали 12 спасателей и три единицы техники.

В результате оперативных действий сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание рекомендуется уделять исправности дымовых извещателей.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг оперативной обстановки в регионе. Наблюдение ведется за всеми районах Ленинградской области.