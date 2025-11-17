Жительницы Петербурга демонтировали антенны после предупреждения

Две жительницы Санкт-Петербурга выполнили решение суда и демонтировали спутниковые антенны с фасада своего дома.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, женщины проживали в одном подъезде многоквартирного дома в Приморском районе. Исполнительные производства в отношении них были возбуждены после обращения коммунальной службы.

Суд обязал соседок убрать незаконно установленное оборудование для восстановления внешнего вида здания. Сначала договориться с ними в досудебном порядке управляющей организации не удалось.

Пристав посетил обеих должниц и предупредил о возможных штрафах за неисполнение судебного акта. Одна из женщин демонтировала антенну в отведенный для добровольного выполнения срок, а вторая — только после вынесения исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей.