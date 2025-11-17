В санаториях России увеличилась доля молодых гостей

Аудитория санаториев в России за последние пять лет заметно помолодела.

Как пишет 360.ru, ссылаясь на сведения Российского союза туриндустрии, в 2025 году россияне в возрасте от 36 до 45 лет составили 36% от общего числа отдыхающих. Если до 2020 года основными клиентами были люди старше 50 лет, то теперь ситуация изменилась.

Как показало исследование TravelLine, представители этой возрастной категории готовы тратить на оздоровление больше средств. Их привлекает не только медицинская помощь, но и возможность провести время в спокойном месте вдали от крупных городов.

Отмечается, что спросом пользуются как длительные путевки, так и короткие поездки на выходные дни. При этом большая часть гостей (63%) — это женщины. Наиболее популярны санатории Ставропольского и Краснодарского края, а также Крыма.