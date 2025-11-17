ФК «Динамо» объявило о расставании с главным тренером Алексеем Кудашовым

Футбольный клуб «Динамо» из Москвы принял решение о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Кудашовым.

Как сообщает «Москва.ру», руководство клуба инициировало немедленное расставание со специалистом. Данный шаг свидетельствует о полной утрате доверия к тренеру со стороны администрации.

Кудашов возглавлял команду на протяжении четырех лет, начиная с 2021 года. Его преемником стал бывший помощник Вячеслав Козлов, назначенный исполняющим обязанности.

Новый наставник должен стабилизировать ситуацию и вывести коллектив из кризиса. В ближайшее время будут определены дальнейшие шаги по развитию команды.

Стоит отметить, что футбольному клубу предстоит принять важное решение относительно тренерского штаба. Рассматриваются варианты как с утверждением Козлова, так и с поиском кандидата со стороны.