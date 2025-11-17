Суд Ленобласти взыскал с компании свыше 735 тысяч рублей за неоказанную услугу

Кингисеппский городской суд Ленинградской области удовлетворил иск потребителя к компании ООО «Багаж СПб» о расторжении договора и взыскании денежных средств.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, истец приобрел автомобиль в салоне ООО «Фаворит» и заключил договор на комплекс Fort-T стоимостью 259 тысяч рублей. Гражданин обратился с требованием о расторжении договора, поскольку не пользовался услугами, но получил отказ.

Суд установил, что потребитель имел право отказаться от договора и требовать возврата средств. Исковые требования были поддержаны Роспотребнадзором, который принимал участие в процессе.

С компании взыскано 259 тысяч рублей за электронное издание, одну тысячу рублей за услуги и 260 тысяч рублей неустойки. Дополнительно взыскана компенсация морального вреда 10 тысяч рублей, штраф 135 тысяч рублей и судебные расходы.