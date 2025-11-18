За сезон кикшеринг принес в бюджет Петербурга 37 млн рублей

По итогам сезона 2025 года операторы сервисов аренды электросамокатов перечислят в бюджет Санкт-Петербурга 37 миллионов рублей.

Сезон проката электросамокатов в Санкт-Петербурге завершился с показателем в 40,5 миллиона поездок. Суммарная протяженность поездок пользователей достигла 81,8 миллиона километров. По итогам работы операторы кикшеринга направят в городской бюджет 37 миллионов рублей.

За период работы сервиса специалисты транспортного комитета заблокировали свыше 900 аккаунтов за нарушения установленных правил использования. Также было зафиксировано около пяти тысяч предупреждений и свыше 30 тысяч штрафов за различные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Также представители транспортного ведомства реализовали договоренности с компаниями-операторами об организации оперативного взаимодействия при проведении работ по уборке улично-дорожной сети и временном перемещении самокатов. Расширили практику создания виртуальных парковочных зон вблизи станций метрополитена Северной столицы.

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» осуществляло мониторинг нарушений с применением методов пешего патрулирования и данных системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В Комтрансе зафиксировали увеличение количества административных мер воздействия, что стало следствием координации усилий с операторами проката и подразделениями Госавтоинспекции.