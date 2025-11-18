В Турции археологи нашли жилой комплекс римской эпохи

В турецком Перре археологи обнаружили жилой комплекс возрастом 1,5 тысячи лет. Находка позволяет изучать повседневную жизнь в римском городе, находившемся на перекрестке торговых путей.

В 2025 году археологи обнаружили в древнем городе Перре на территории Турции жилой комплекс позднеримского периода. Сооружение возрастом около 1,5 тысячи лет сохранилось на уровне наземных построек, что позволяет изучать организацию быта в городе.

Археологическая экспедиция под руководством Управления музея Адыямана обнаружила жилое помещение площадью 154 квадратных метра рядом с базиликой, известной по мозаике Дженнет. В центре сооружения находились тандыр и две смежные комнаты, что указывает на полноценную жилую среду, а не временное укрытие, сообщает Planet Today.

Директор по культуре и туризму провинции Мехмет Йелкен отметил, что находки формируют целостное представление о бытовых традициях позднеримского периода. Найденные монеты, бронзовые изделия и предметы обихода подтверждают постоянное использование помещений. Особую ценность представляет тандыр, отражающий процессы приготовления пищи и уклад жизни городского квартала.

Историческое положение Перре как узла древних путей продолжает влиять на характер находок. Город служил перевалочным пунктом для путешественников и военных отрядов, что подтверждается разнообразием обнаруженных материалов.

Новое жилище дополняет ранее найденные римские водопроводные системы, каменные сооружения и архитектурные фрагменты, демонстрирующие эволюцию городской планировки.