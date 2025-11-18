Электроснабжение и дороги остаются ключевыми вопросами для жителей СНТ

Высокие тарифы на электроэнергию и износ дорожного полотна ежегодно становятся главными темами обсуждения для дачников.

Глава регионального Союза садоводов России Александр Русских рассказал об основных проблемах садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). По его словам, наиболее острыми вопросами остаются электроснабжение и состояние дорожной сети.

В беседе с ivbg.ru Русских отметил, что рост тарифов на электроэнергию усугубляет ситуацию, при этом разные товарищества демонстрируют различную эффективность управления сетями. Часть СНТ активно использует программы субсидирования из областного и городского бюджетов, тогда как другие сталкиваются с долгами, в том числе из-за неплатежей отдельных членов.

В дорожной сфере сохраняется сложная ситуация с различными категориями путей. Бесхозные дороги можно ставить на учет, и Заксобрание направляет соответствующие рекомендации муниципалитетам. Действует программа совместного финансирования ремонта подъездных путей к садоводствам из бюджетов области и Санкт-Петербурга. Объем финансирования на 2025-2027 годы увеличен до 2,8 миллиарда рублей.

Отдельную сложность представляют дороги через земли лесного фонда и частные территории, где продолжаются переговоры с профильными ведомствами.