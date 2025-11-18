В Лодейнопольском районе состоится захоронение останков советских воинов

В Лодейнопольском районе Ленинградской области состоится церемония захоронения останков воинов 3-й бригады моряков. Мероприятие пройдет в братской могиле на территории Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.

Торжественно-траурная церемония пройдет в два часа дня 21 ноября. Останки военнослужащих обнаружил поисковый отряд «Свирский рубеж» во время проведения «Вахты Памяти имени Героев Свирского Рубежа — 2025». Работы велись на территории Нижне-Свирского государственного заповедника. Среди опознанных бойцов находится Петр Маркович Олейников, служивший телефонистом и родившийся в 1903 году в Николаевском районе Сталинградской области.

Военнослужащие погибли 22-23 июня 1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции.

Церемония прощания с защитниками Лодейнопольской земли пройдет в деревне Старая Слобода, расположенной в Янегском сельском поселении. Захоронение организуют в братской могиле советских солдат, находящейся на территории монастырского комплекса.