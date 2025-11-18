Владимир Путин даст старт закладке нового атомохода «Сталинград»

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Судно проекта 22220 станет седьмым в серии универсальных атомных ледоколов.
Глава государства по видеосвязи присоединится к мероприятию на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, где начнется строительство нового атомохода.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в церемонии также выступят генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и руководитель Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков. После завершения строительства ледокол пополнит состав российского атомного флота.
Представитель Кремля отметил, что Россия продолжает развивать флот атомных ледоколов, оставаясь единственной страной, обладающей такими судами и расширяющей их возможности.
Как ранее сообщал Алексей Лихачев, дата закладки ледокола «Сталинград» совпадает с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в период Великой Отечественной.
Отметим, что основной задачей ледоколов проекта 22220 является обеспечение круглогодичной навигации в западном секторе Арктики.