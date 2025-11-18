Спасатели нашли тело одного из пропавших рыбаков в Ленобласти

В Выборгском заливе завершились поиски двух рыбаков, не вернувшихся с рыбалки 14 ноября. Спасатели обнаружили тело одного из мужчин и передали его правоохранительным органам.

Поисковые работы проводились в акватории Выборгского залива, где 14 ноября произошло исчезновение двух человек во время рыбалки.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы получили сообщение о пропаже двух мужчин, которые отправились на лодке рыбачить в районе поселка Подборовье и не вернулись домой. К месту происхождения выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Приозерска для проведения поисковых мероприятий.

В ходе операции спасатели обнаружили тело одного из пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Найденного мужчину доставили на береговую линию и передали сотрудникам полиции для дальнейшего проведения необходимых процессуальных действий.