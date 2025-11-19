Прорыв трубы на улице Маршала Казакова оставил без отопления 17 домов

На улице Маршала Казакова завершаются работы по восстановлению теплоснабжения после прорыва трубопровода. Авария привела к временному отключению отопления в 17 жилых домах.

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», инцидент произошел накануне днем на улице Маршала Казакова. Прорыв трубы диаметром 400 миллиметров привел к затоплению дворовой территории горячей водой. Специалисты установили, что причиной аварии стал сильный износ тепловых сетей.

В течение ночи энергетики локализовали дефектный участок, демонтировали поврежденную секцию трубопровода и установили новую с последующей сваркой. Работы по полному восстановлению теплоснабжения планировали завершить к восьми часам утра.

Отметим, что временное отключение отопления затронуло 17 жилых зданий в районе аварии.