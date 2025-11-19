В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве на 49 млн рублей

На территории Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму 49 миллионов рублей.

Сотрудники полиции получили заявление от 80-летнего жителя Выборгского района. Мужчина сообщил, что с 13 октября по 3 ноября он получал звонки от неизвестных. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников различных организаций и убедили его передать денежные средства под предлогом обеспечения сохранности накоплений.

Общая сумма ущерба составила 49 миллионов рублей, которые пенсионер передал курьеру на Поэтическом бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Позже правоохранителям удалось задержать 49-летнего безработного жителя Василеостровского района 17 ноября у дома на Наличной улице.