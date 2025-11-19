Мошенникам удалось похитить 18 млн рублей под видом инвестиций в строительство

В Ленинградской области задержана подозреваемая в серии мошенничеств на сумму свыше 18 миллионов рублей. Махинации совершались под видом инвестирования в строительные проекты.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую 18 ноября в деревне Гостилицы Ломоносовского района. По данным следствия, в течение 2024 года женщина совместно с сообщниками предлагала петербуржцам вложить средства в строительные проекты.

Злоумышленники убеждали потерпевших оформлять кредиты и передавать деньги, которые затем присваивали. В итоге общая сумма причиненного ущерба превысила 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители возбудили четыре уголовное дела по статье о мошенничестве. Подозреваемую задержали, а по месту ее проживания прошли обыски. Сотрудники полиции из изъяли мобильные телефоны и документы, имеющие значение для расследования.