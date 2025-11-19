Трое пассажиров рейсов в Петербург задержаны за курение во время полета

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково привлекли к административной ответственности трех пассажиров за курение на борту воздушных судов. Нарушители были задержаны по прибытии рейсов из Чебоксар, Москвы и Архангельска.

В дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта Пулково поступили сообщения о необходимости вмешательства правоохранительных органов на стоянке воздушных судов. Специализированный отдел по обеспечению общественного порядка установил, что 21-летний пассажир рейса Чебоксары-Санкт-Петербург использовал электронную сигарету во время полета в салоне воздушного судна.

Также было зафиксировано два случая курения в туалетах самолетов. Пассажиры рейсов Москва-Санкт-Петербург и Архангельск-Санкт-Петербург в возрасте 46 и 37 лет нарушили установленный запрет на курение во время полета.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Правоохранители напомнили о недопустимости курения на борту воздушных судов как о необходимом требовании авиационной безопасности.