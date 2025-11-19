Разумишкин сообщил об основных методах зимней уборки на улицах Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин рассказал о подходах к организации зимней уборки городских территорий.

Разумишкин представил технологии, которые применяют коммунальные службы для борьбы с обледенением и снежными заносами. По его словам, основной технологией в зимний период является превентивная обработка дорожного покрытия. На особо опасных участках специалисты применяют солевые растворы и техническую соль, чтобы предотвратить быстрое замерзание и образование ледяной корки. Также в городе используют реагент «Бионорд», который эффективен при температурах до минус десяти градусов. Этот состав дороже технической соли, но демонстрирует высокую эффективность.

В ведомстве акцент делается на применении технической соли и превентивной обработке перед ожидаемыми снегопадами, добавил Разумишкин.

Организация уборочных работ ведется с учетом заблаговременных прогнозов погоды, которые предоставляет главный синоптик города Александр Колесов. Это позволяет коммунальным службам подготовиться к непогоде и оперативно реагировать на изменения условий.