В Выборге отреставрируют здание архива в 2026 году

В Выборге Ленинградской области планируют отреставрировать здание архива, являющееся объектом культурного наследия.

Как сообщает пресс-служба Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, рабочее совещание по сохранению памятника архитектуры провели представители Комитета по культурному наследию и архивного управления. Участники определили сроки проведения работ и предварительный объем финансирования.

Проектирование реставрационных работ планируется начать в 2026 году. В рамках проекта будут выполнены работы по сохранению кровли, фасадов и территории исторического здания.

Ранее в Волхове состоялась научно-практическая конференция по историко-архитектурному наследию Волховской земли. Мероприятие собрало экспертов из Санкт-Петербурга, Волхова, Новой и Старой Ладоги, включая студентов, историков и музейных работников.

Участники обсудили историю местной кирпичной промышленности, расквартирование воинских частей и сохранение памятников в действующем монастыре. Комитет по сохранению культурного наследия вручил организаторам благодарности за вклад в изучение исторического наследия региона.