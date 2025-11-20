В Ленобласти спасатели за сутки отреагировали на 13 происшествий

В Ленинградской области сотрудники МЧС за сутки отреагировали на 13 происшествий различного характера.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали десять возгораний. На тушении пожаров было задействовано 76 человек личного состава и 20 единиц специальной техники.

Спасатели также устранили последствия трех дорожно-транспортных происшествий в разных районах области. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекались 12 специалистов и три автомобиля.

Профессионалы участвовали в поисковых операциях с привлечением дополнительных сил и средств. Всего в поисковых мероприятиях было задействовано 12 человек и шесть единиц техники.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют не выбрасывать золу и окурки вблизи горючих построек.