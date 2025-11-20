Сенатор Перминов оценил участие Ленобласти в восстановлении Енакиево

Сенатор Сергей Перминов дал высокую оценку участию Ленинградской области в восстановлении Енакиево в Донецкой Народной Республике.

Как сообщает ivbg.ru, парламентарий отметил, что регион последовательно работает над восстановлением объектов на подшефных территориях. По словам Перминова, эта миссия выполняется качественно, на совесть — по-ленинградски.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе визита в Енакиево проверил ход восстановления жилых и социальных объектов. Была передана спецтехника бойцам БАРС «Ленинградец», а также посещен местный интернат.

На 2026 год приоритетными направлениями помощи остаются поддержка детей и восстановление городской инфраструктуры. Планируются работы в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства и создание молодежного центра на базе бывшего кинотеатра «Орион».

Ранее Александр Дрозденко сообщил о выделении минимум 1,2 млрд рублей на восстановление Енакиево в следующем году. Губернатор также выразил надежду на увеличение объемов финансирования для развития подшефной территории.