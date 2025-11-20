Четверг, 20 ноября 2025
$81.05 €93.93 ¥11.38
0.6 C
Санкт-Петербург
Новости

Эксперты поддержали создание штаба по развитию искусственного интеллекта

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Президент России Владимир Путин поручил создать единый штаб по развитию отрасли искусственного интеллекта в стране.

Как сообщает «ФедералПресс», соответствующее заявление было сделано на международной конференции AI Journey в Москве. Глава государства подчеркнул стратегическое значение технологий генеративного ИИ для национальной безопасности.

Путин отметил необходимость развития собственных фундаментальных языковых моделей и отраслевых решений. По его словам, существующего аналитического центра при Минцифры недостаточно для координации всей деятельности.

Эксперты положительно оценили инициативу создания единого координационного органа. По мнению специалистов, это позволит преодолеть фрагментарность развития отрасли и организовать эффективное взаимодействие между государством и бизнесом.

Российский рынок искусственного интеллекта в настоящее время оценивается в 168 млрд рублей. Основные сложности развития связаны с доступом к данным и зависимостью от иностранного программного обеспечения.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

«Контрол лизинг» вошёл в число лучших работодателей России

Компания «Контрол лизинг» третий год подряд занимает лидерские позиции в рейтинге лучших работодателей России, который составляет деловое издание РБК. Это убедительный признак стабильности HR-бренда, подчеркивают в руководстве «Контрол лизинга». В условиях перемен человеческий капитал становится залогом стабильности в финансовом секторе, а способность компаний развивать и поддерживать талантливых сотрудников – основой долгосрочного успеха.Для лизингового сектора рейтинг РБК стал важным индикатором зрелости кадровой политики и управленческих практик. Лучшие компании делают ставку не только на продукты и технологии, а прежде всего — на команду. В компании «Контрол лизинг» убеждены: лизинг — это бизнес человеческих отношений, и именно культура взаимодействия определяет качество результата. Здесь много времени посвящают проектам наставничества и уделяют огромное внимание мотивации сотрудников. Это не только организация спортивных мероприятий для сотрудников,...
Читать далее
Новости

«Лизинг зовёт! 2025» Всероссийский определил новые векторы развития отрасли

В конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве прошла Всероссийская лизинговая конференция «Лизинг зовёт! 2025», которая собрала на одной площадке представителей ведущих лизинговых компаний, профильных ассоциаций, деловых объединений и органов государственной власти. В повестке – уже привычные для отрасли, но при этом не теряющие остроты темы: импортозамещение и работа с поставками, цифровизация лизинговых процессов, совершенствование государственных мер поддержки, повышение требований к прозрачности, а также наиболее уязвимый для рынка блок – подготовка и удержание квалифицированных кадров.Для российского лизингового сектора 2025 год проходит под знаком перестройки операционных моделей. После нескольких лет адаптации к меняющейся структуре поставок и к ограниченному доступу к отдельным видам техники и оборудования компании выходят на этап, когда рост уже нельзя обеспечивать только экстенсивно за счет региональной экспансии или...
Читать далее

Популярное

ленобласть авто полиция суд погода убийство петербург владимир путин пробки прокуратура общество центр ремонт статистика пулково москва музыка драка деньги США здоровье задержание спорт мчс кад арест коррупция колпино выставка город газ приставы транспорт путин крым ущерб курение актер форум ксения собчак ск юбилей уборка взятка ржд

Новости дня

Новости

Владимир Путин вручил цветы патриарху в день рождения

Новости

Актер из «Сумерек» стал участником драки на улице Восстания

Новости

Подростка отправили под стражу за поджог автомобиля полиции в Петербурге

Новости

Круизный лайнер с 600 туристами из России вернется в Сочи

Ленинградская область

Свыше 1,8 млрд рублей направят на ремонт теплосетей в Ленобласти

Ленинградская область

Сенатор Перминов оценил участие Ленобласти в восстановлении Енакиево

Ленинградская область

В Ленобласти спасатели за сутки отреагировали на 13 происшествий

Ленинградская область

В Ленобласти за год газифицировали свыше 15 тысяч домов

Ленинградская область

В Выборге отреставрируют здание архива в 2026 году

Новости

Матвиенко заявила о конце монополии западных брендов в моде

Новости

Обвиняемого в съемке запрещенного контента с детьми отправили под стражу

Ленинградская область

Лодейнопольская прокуратура вернула 100 тысяч рублей пенсионерке

Новости

Как ИИ создает предиктивную экономику в Петербурге и России

Ленинградская область

Областной суд взыскал 57 тысяч рублей ущерба для пенсионерки после залива

Ленинградская область

Жителю Ленобласти вменяют обвинение во взятке за поступление сына в вуз

Новости

В Петербурге построят Центр патриотического воспитания к 2031 году

Культура

Бывший учительский институт в Петербурге признали памятником архитектуры

Новости

В Невском районе раскрыли преступную группу 

Новости

Прокуратура контролирует права пассажиров рейса Петербург-Дубай

Новости

На размещение делегаций в Петербурге выделят 1,1 млн рублей

Новости

Судебные приставы вселили женщину в квартиру к бывшему мужу

Новости

МЧС предупредило о гололедице в Петербурге в пятницу

Новости

Эксперт назвал СВО одной из главных тем Прямой линии с Путиным 

Новости

Петербургский аграрный вуз может начать сотрудничество с Росбиотехом

Вне СПб

Бобров объявил о формировании резерва для контрольных органов

Новости

В РЖД сообщили о задержках поездов из Петербурга из-за пожара

Ленинградская область

Дрозденко объявил о планах восстановления детских учреждений в Енакиево

Новости

СК России проверит дело о нарушении прав жильцов в Столярном переулке

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb