Эксперты поддержали создание штаба по развитию искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин поручил создать единый штаб по развитию отрасли искусственного интеллекта в стране.
Как сообщает «ФедералПресс», соответствующее заявление было сделано на международной конференции AI Journey в Москве. Глава государства подчеркнул стратегическое значение технологий генеративного ИИ для национальной безопасности.
Путин отметил необходимость развития собственных фундаментальных языковых моделей и отраслевых решений. По его словам, существующего аналитического центра при Минцифры недостаточно для координации всей деятельности.
Эксперты положительно оценили инициативу создания единого координационного органа. По мнению специалистов, это позволит преодолеть фрагментарность развития отрасли и организовать эффективное взаимодействие между государством и бизнесом.
Российский рынок искусственного интеллекта в настоящее время оценивается в 168 млрд рублей. Основные сложности развития связаны с доступом к данным и зависимостью от иностранного программного обеспечения.