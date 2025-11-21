В Ленобласти за сутки погибли два человека в ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Ленинградской области зафиксированы три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

По данным пресс-службы ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварий в регионе погибли два человека, один из которых являлся ребенком. Всего за отчетный период в области произошло 80 дорожных инцидентов.

В Северной столице статистика оказалась несколько иной — здесь зафиксировано 324 ДТП. Четыре аварии произошли с пострадавшими, в которых четыре человека получили ранения, включая одного несовершеннолетнего.

Смертельных случаев на территории Санкт-Петербурга за прошедшие сутки не зарегистрировано. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают осуществлять контроль за дорожной обстановкой в обоих регионах.

Отметим, что пресс-служба ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области регулярно публикует актуальные данные по ДТП в городе и за его пределами.