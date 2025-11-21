Трое детей пострадали в ДТП под поселком Назия

В Кировском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, лобовое столкновение автомобилей Lada и «Газель» случилось на автодороге вблизи поселка Назия. Спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга совместно с пожарными провели деблокирование пострадавших.

Для извлечения людей из поврежденных транспортных средств применялся специализированный гидравлический инструмент. После проведения всех необходимых операций пострадавшие были переданы медицинским работникам скорой помощи для оказания квалифицированной помощи.

В настоящее время в Ленинградской области наблюдаются ухудшения погодных условий, в связи с которыми сотрудники Аварийно-спасательной службы регулярно проводят мониторинг состояния дорожных участков. Сегодня были проведены мероприятия по мониторингу состояния автодорог на трассах «Кола», «Сортавала», «Россия» и «Нева».