Ремонт канализационной насосной станции на аллее Шварца продолжается

На канализационной насосной станции на аллее Евгения Шварца произошла авария из-за попадания посторонних предметов.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», инцидент случился рано утром 19 ноября при нарушении штатного режима работы оборудования. Специалисты выявили выход из строя насосного агрегата по причине попадания в него нетканых материалов, тряпок и предметов личной гигиены.

Для обеспечения бесперебойного водоотведения с восьми утра была запущена временная схема с использованием передвижного насоса. Излив сточных вод прекратили, а территорию станции тщательно промыли. Все перечисленные предметы запрещены к сбросу в канализационную систему.

Бригады «Водоканала» продолжают работы по диагностике и ремонту поврежденного оборудования. Полное восстановление штатного режима работы станции планируется до 24 ноября 2025 года.