Суд в Петербурге обязал авиакомпанию провести индексацию зарплат сотрудников

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура отстояла в суде трудовые права сотрудников авиакомпании «Россия».
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, проверка выявила отсутствие индексации заработной платы работников. Также в организации не был принят локальный акт, устанавливающий порядок проведения индексации.
Прокурор обратился в суд для защиты прав сотрудников, и требования надзорного органа были удовлетворены. Несмотря на обжалование ответчиком первоначального решения, Санкт-Петербургский городской суд поддержал позицию прокуратуры.
Исполнение судебного акта остается на контроле надзорного ведомства. Ранее Волховстроевская транспортная прокуратура добилась устранения нарушений на посадочной площадке «Аэродром Тихвин», где владелец не соблюдал правила маркировки и не уведомлял Росавиацию о начале деятельности.