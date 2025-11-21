В Ozon предупредили о росте цен из-за запрета скидок банками

Маркетплейс Ozon раскритиковал инициативу банков о запрете скидок и бонусов на торговых площадках.

Как сообщает 360.ru, в пресс-службе компании заявили, что подобные меры ударят по сотням тысяч продавцов и десяткам миллионов покупателей. По данным Ozon, это увеличит цены как минимум для 85 миллионов жителей страны и сдержит развитие бизнесов предпринимателей.

В компании отметили, что банки при этом активно продвигают собственные программы кешбэка. Ozon предлагал кредитным организациям на равных участвовать в программе лояльности маркетплейса для обеспечения привлекательных цен для потребителей.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук также выступила с критикой инициативы банков. Она назвала предлагаемые меры циничным уничтожением конкурентов, способным спровоцировать ускорение инфляционных процессов в стране.