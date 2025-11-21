В Ленобласти отреставрировали икону «Святой Иоанн Предтеча»

В Ленинградской области завершена реставрация иконы «Святой Иоанн Предтеча», продолжавшаяся почти год.

Как сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, специалисты последовательно снимали слои поздних наслоений, возвращая произведению первоначальный замысел автора. На иконе восстановлена трехчастная композиция Деисуса с изображением Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи.

По его словам, отреставрированная икона будет передана из Реставрационного центра в Рождествено в Пикалевский краеведческий музей. Произведение займет место в постоянной экспозиции учреждения культуры и станет доступно для viewing посетителей.

