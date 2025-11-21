Пятница, 21 ноября 2025
В Ленобласти дефицит кадров составляет 30 тысяч человек

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Ленинградской области наблюдается серьезный дефицит кадров, составляющий около 30 тысяч работников.

Как сообщает ivbg.ru, вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков и глава Комитета по труду и занятости Юлия Косарева обсудили эту проблему на встрече с представителями рекрутинговых сервисов. Отмечается, что указанная цифра не включает персонал для крупных строительных объектов региона.

Власти области готовы оказывать активную поддержку бизнесу в поиске необходимых специалистов. Планируется организация программ переобучения граждан по востребованным профессиям, а также развитие регионального бренда для привлечения кадров.

Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий труда и повышению уровня жизни в регионе. Эти меры направлены на удержание существующих специалистов и привлечение новых работников в различные отрасли экономики Ленинградской области.

