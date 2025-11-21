Французский композитор и пианист Николя Челоро заявил о сохранении популярности русской классической культуры в западных странах.

Музыкант отметил, что несмотря на попытки ограничить распространение русского искусства, произведения продолжают звучать в домашних фонотеках. По словам Челоро, люди как слушали, так и будут слушать Чайковского на компакт-дисках, а приезжающие в Россию туристы с интересом знакомятся с иконописью.

Композитор, проживающий во Владимирской области, подчеркнул особую восприимчивость русской публики к музыкальному искусству, пишет ТАСС. Он сравнил аудиторию во Франции, которая более рациональна и ориентирована на литературу, с российскими слушателями, демонстрирующими глубокое понимание музыки.