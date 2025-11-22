Александр Дрозденко почтил память защитников Дороги жизни

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с обращением к жителям региона в связи с годовщиной открытия Дороги жизни.

Глава региона выступил с обращением к жителям региона в связи с 84-й годовщиной открытия Дороги жизни. По его словам, что 22 ноября 1941 года по ледовой поверхности Ладожского озера начала движение первая автоколонна с грузами для блокированного Ленинграда.

Дрозденко назвал дорогой жизни для блокадного города. Он подчеркнул, что для измученных голодом людей это был путь хлеба, для матерей и детей — путь надежды, а для защитников — путь оружия. Губернатор отметил, что каждый рейс по этому маршруту представлял собой настоящий подвиг, поскольку машины двигались под вражеским обстрелом по трещащему льду.

В заключительной части обращения губернатор призвал почтить память водителей, регулировщиков, зенитчиков и дорожных рабочих, обеспечивавших работу маршрута.